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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством! Все было выполненно в срок, все правки были приняты без проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкое тз, приятное общение, сотрудничать было легко и эффективно. Однозначно рекомендую.