Arishkat8

Арина Arishkat8

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Отзывы заказчиков

igor_korostel
Игорь 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Необходимо создать лендинг под магазин пылесосов
Очень доволен сотрудничеством! Все было выполненно в срок, все правки были приняты без проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Четкое тз, приятное общение, сотрудничать было легко и эффективно. Однозначно рекомендую.
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