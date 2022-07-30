Всем доброго дня, Ищу человека, который классно разбирается в тех части проведения вебинаров на Ютубе, поможет настроить и провести в качестве тех поддержки вебинар. Пожалуйста напишите:

1) какой у вас опыт

2) сколько времени потребуется на настройку (в том числе сколько времени заказчик должен выделить на созвоны, тесты)

3) есть ли контакты тех для кого уже делали подобную настройку (рекомендация)

3) какая стоимость вашей работы

Благодарю