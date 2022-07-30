Настроить вебинар на Ютуб и провести как тех поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка353 просмотра

Всем доброго дня, Ищу человека, который классно разбирается в тех части проведения вебинаров на Ютубе, поможет настроить и провести в качестве тех поддержки вебинар. Пожалуйста напишите:

1) какой у вас опыт

2) сколько времени потребуется на настройку (в том числе сколько времени заказчик должен выделить на созвоны, тесты)

3) есть ли контакты тех для кого уже делали подобную настройку (рекомендация)

3) какая стоимость вашей работы

Благодарю

3 года назад
Arishkat8
Арина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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