Требуется установить SSL сертификат на сайт для обеспечения безопасного соединения. Ожидается, что фрилансер имеет опыт в системном администрировании и знает процесс установки сертификатов на сервер.
Необходимо настроить облачный сервис для Wordpress
Приветствую всех. Есть вордпресс и нужно найти и настроить плагин, который бы фотки сгружал не на хостинг, а в облако S3. Ранее пользовался Media Cloud, но с ним проблемы какие-то.
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