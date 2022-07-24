Необходимо настроить облачный сервис для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка370 просмотров

Приветствую всех. Есть вордпресс и нужно найти и настроить плагин, который бы фотки сгружал не на хостинг, а в облако S3. Ранее пользовался Media Cloud, но с ним проблемы какие-то.

WordPress
3 года назад
arinov
40 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
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Системное администрирование

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