Консультация по интеграции Битрикс CRM для отдела продаж.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки355 просмотров

Всем привет. 

Нужна консультация специалиста по интеграции Битрикс CRM для отдела продаж. 

- Проработка структуры

- Настройка форм

- Слабые и сильные стороны bitrix CRM

3 года назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
35 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад