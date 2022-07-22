Ищется сотрудник для работы в онлайн-поддержке сайта. Обязанности включают переписку в чате, информирование и техподдержку клиентов. Требуются навыки общения на русском и английском языках, клиентская ориентированность, высокая скорость печати и техническая грамотность. Условия работы: смены с 12:00 до 00:00 мск, почасовая оплата.
Консультация по интеграции Битрикс CRM для отдела продаж.
Всем привет.
Нужна консультация специалиста по интеграции Битрикс CRM для отдела продаж.
- Проработка структуры
- Настройка форм
- Слабые и сильные стороны bitrix CRM
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