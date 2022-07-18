Для курса по тестированию нужно создать урок-тренажёр - "типичная работа тестировщика"

Сценарий:

Ученик открывает джиру, где на нем висит задачка на тестирование

В рамках нее он разворачивает тестовый стенд(отдельно ветку разворачивает через Jenkins)

На ней что то тестирует, и возвращает задачу со списком ошибок типа

После понарошку разработчик починил замечания ученика.

Ученик разворачивает новую ветку (типа починенную версию)

На ней перепроверяет что все ок и его баги починены.

И переводит задачу на следующий этап.

Со стороны разработчика хотим тестовый стенд (можно взять какой-нибудь сайт и "скопипастить") и 2 версии кода - с багами и без багов (2 ветки). Настроить Jenkins, и также продумать ситуацию, чтобы одновременно могли работать несколько учеников (и не мешали друг другу разными версиями кода на стенде). Варианты обсуждаемы. Хостинг и сервер у нас имеется.