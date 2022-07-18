Задача включает в себя оптимизацию системного администрирования Cloudflare для повышения посещаемости сайта. Необходимы навыки настройки и управления Cloudflare, чтобы обеспечить стабильную работу и улучшить производительность.
Создать тестовый стенд и интеграцию с Jenkins
Для курса по тестированию нужно создать урок-тренажёр - "типичная работа тестировщика"
Сценарий:
Ученик открывает джиру, где на нем висит задачка на тестирование
В рамках нее он разворачивает тестовый стенд(отдельно ветку разворачивает через Jenkins)
На ней что то тестирует, и возвращает задачу со списком ошибок типа
После понарошку разработчик починил замечания ученика.
Ученик разворачивает новую ветку (типа починенную версию)
На ней перепроверяет что все ок и его баги починены.
И переводит задачу на следующий этап.
Со стороны разработчика хотим тестовый стенд (можно взять какой-нибудь сайт и "скопипастить") и 2 версии кода - с багами и без багов (2 ветки). Настроить Jenkins, и также продумать ситуацию, чтобы одновременно могли работать несколько учеников (и не мешали друг другу разными версиями кода на стенде). Варианты обсуждаемы. Хостинг и сервер у нас имеется.
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