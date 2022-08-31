Поменять пароль в админке через хостинг

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Завершен5 заявок350 просмотров

Необходимо восстановить вход в админку сайта на Вордпресс. Есть только доступ на хостинг к файлам сайта и базе данных.

WordPress
3 года назад
steklo37
Сергей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Проблема была решена быстро и качественно. Рекомендую специалиста!
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен!

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Роман
 
36 лет
8 лет в сервисе
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2 месяца назад
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3 года назад
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Егор
 
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web_serg
Сергей 
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