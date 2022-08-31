Требуется администратор для настройки виртуальной АТС на zadarma.com. Необходимо обеспечить прием звонков на три номера одним оператором и настроить автоответчик для сбора сообщений от клиентов в нерабочее время. Ожидаемое время выполнения задачи — до 4 часов.