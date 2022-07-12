Требуется опытный системный администратор для устранения ошибки на сервере с установленным faspanel. При работе с файловым менеджером возникают ошибки, которые необходимо исправить. Ранее система работала корректно, требуется выявить и устранить причины сбоя.
Настроить гит (git) под параллельную работу на сайте
Необходимо настроить ГИТ пространство, для параллельной работы 2 программистов. Создать поддомены сайта для каждого программиста, где можно будет активировать свою ветку под задачу.
Цена договорная. напишите, как с вами связаться (желательно ТГ)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется администратор для настройки виртуальной АТС на zadarma.com. Необходимо обеспечить прием звонков на три номера одним оператором и настроить автоответчик для сбора сообщений от клиентов в нерабочее время. Ожидаемое время выполнения задачи — до 4 часов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача полягає в доопрацюванні сайту на WordPress з калькулятором вікон. Необхідно налаштувати елементи калькулятора, створити конвертер для XML-документів та реалізувати логіку відправки даних на сервер. Планується також налаштування локалізації на англійську та шведську мови. Готові розглянути альтернативні рішення для покращення функціоналу.Закрыт3 года назад
Требуется технический писатель с опытом документирования сетевой инфраструктуры. Необходимо описать 3 физических сервера и множество виртуальных, включая использование vCenter и vmWare. Ищем специалиста, который сможет четко и профессионально представить информацию.Закрыт3 года назад
Необходимо развернуть стандартный проект Laravel на чистом сервере с использованием Docker. Ожидаются предложения с указанием сроков выполнения, стоимости и готовности к началу работы. Сервер может быть на Ubuntu или Debian.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить LAN-соединение между двумя MikroTik, которые ранее подключались через VPN. Установлена оптика между офисами и подключена в порты. Необходимо правильно настроить сеть для обеспечения связи между офисами.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $12
Необходимо установить защиту от ботов с помощью Капчи и провести очистку сайта от нежелательных данных. Работа включает в себя системное администрирование и оптимизацию безопасности сайта.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо настроить перенаправление с домена robinzon24.ru на поддомен www.robinzon24.ru. Проблемы с настройками DNS и существующим перенаправлением требуют решения. Цель — обеспечить автоматический переход на сайт при вводе адреса robinzon24.ru.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить сортировку по количеству на странице поиска в ocStore. Задача включает исправление ошибок в функционале сортировки для улучшения работы интернет-магазина.Закрыт3 года назад