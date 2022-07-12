Настроить гит (git) под параллельную работу на сайте

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  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки324 просмотра

Необходимо настроить ГИТ пространство, для параллельной работы 2 программистов. Создать поддомены сайта для каждого программиста, где можно будет активировать свою ветку под задачу.

Цена договорная. напишите, как с вами связаться (желательно ТГ)

Git
3 года назад
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Илья 
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