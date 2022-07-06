Поставить пуши на PWA

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка192 просмотра

Есть PWA с присоединенным OneSignal - работает очень криво, пуши часто не доходят

Нужна помощь спеца, который сможет настроить пуши на каком то популярном решении, чтобы все работало и пуши приходили пользователю.

Так же бонусом будет, если вы знаете как работают PWA, чтобы улучшить текущее решение

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3 года назад
abramitovd
Дмитрий 
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Артем
 
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