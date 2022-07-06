Требуется опытный системный администратор для устранения ошибки на сервере с установленным faspanel. При работе с файловым менеджером возникают ошибки, которые необходимо исправить. Ранее система работала корректно, требуется выявить и устранить причины сбоя.
Поставить пуши на PWA
Есть PWA с присоединенным OneSignal - работает очень криво, пуши часто не доходят
Нужна помощь спеца, который сможет настроить пуши на каком то популярном решении, чтобы все работало и пуши приходили пользователю.
Так же бонусом будет, если вы знаете как работают PWA, чтобы улучшить текущее решение
Жду ваших откликов
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