Требуется специалист по настройке VDS сервера Timeweb. Необходима помощь в исправлении верстки сайтов на Wordpress, созданных в конструкторе Elementor, а также оптимизация скорости загрузки. Один из сайтов увеличил вес до 25 Гб, требуется разобраться с проблемами. Ожидается качественная настройка и исправление ошибок.