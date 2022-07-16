Требуется опытный системный администратор для устранения ошибки на сервере с установленным faspanel. При работе с файловым менеджером возникают ошибки, которые необходимо исправить. Ранее система работала корректно, требуется выявить и устранить причины сбоя.
Сервер не видит SSL сертификат
Установлен сертификат на сайт, но на определённой странице он не срабатывает.
Сайт размещён на VPS
Пишите телеграм для быстрой связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо обновить настройки доступа на VPS с Debian 11 для VPN, работающего на протоколах v2ray и Wireguard. Требуется объяснить процесс обновления конфигурационного файла для клиентов Windows (Shadowsocks) и Android (V2rayNG).Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести 1С Альфа-Авто с дата-центра на собственный сервер для установки в офисе. Требуется настроить удаленный доступ для 5 сотрудников, обеспечив возможность работы с системой так же, как и ранее.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по настройке VDS сервера Timeweb. Необходима помощь в исправлении верстки сайтов на Wordpress, созданных в конструкторе Elementor, а также оптимизация скорости загрузки. Один из сайтов увеличил вес до 25 Гб, требуется разобраться с проблемами. Ожидается качественная настройка и исправление ошибок.Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется восстановить вход в админку сайта на Вордпресс с помощью доступа к хостингу. Необходимо изменить пароль через файлы сайта и базу данных. Опыт в системном администрировании обязателен.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Потрібен програміст для створення форекс робота для Metatrader4, який буде копіювати ордера з одного терміналу на інший. Робот має взаємодіяти з сервером MySQL, видаляти ордера при їх закритті та модифікувати відповідно до змін на основному терміналі. Ціна проекту - 100$.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки пуш-уведомлений на PWA с использованием стабильного решения. Необходимо обеспечить доставку уведомлений пользователям. Приветствуется знание работы PWA для улучшения текущего решения.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить Git пространство для параллельной работы двух программистов. Необходимо создать поддомены сайта для каждого, чтобы они могли активировать свои ветки под задачи. Обсуждение условий сотрудничества возможно.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется администратор для настройки виртуальной АТС на zadarma.com. Необходимо обеспечить прием звонков на три номера одним оператором и настроить автоответчик для сбора сообщений от клиентов в нерабочее время. Ожидаемое время выполнения задачи — до 4 часов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача полягає в доопрацюванні сайту на WordPress з калькулятором вікон. Необхідно налаштувати елементи калькулятора, створити конвертер для XML-документів та реалізувати логіку відправки даних на сервер. Планується також налаштування локалізації на англійську та шведську мови. Готові розглянути альтернативні рішення для покращення функціоналу.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад