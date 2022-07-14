VDS сервер Timeweb

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Здравствуйте!

Нужен спец по настройке серверов.

Были 15 сайтов, на хостинге Таймвеб, всё было хорошо.

Не устраивала скорость загрузки сайтов.

Перешёл на VDS там же в Таймвеб. 

Сотрудники Таймвеба перенесли сайты, похоже, криво, немного поехала вёрстка страниц, созданных в CMS Wordpress в конструкторе Элементор. Ещё скорость загрузки сайтов не улучшилась и немного даже снизилась.

Потом вроде что-то сделали, но верстка не поправилась сама, в конструкторе пока не разобрался как исправить.

Ещё один из примерно 15 сайтов весит около 25 Гб.  До этого (неделя-месяц) весил тот же сайт меньше. 

Не могу разобраться.

Кто разбирается, отзовитесь.

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