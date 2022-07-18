На текущий момент у нас есть сервер под управлением Debian-11-x86_64, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией [NL] HP G8 / Intel 1xE5-2650v2 / 32GB RAM DDR3 / 2x240GB SSD / HW RAID / 1x10GE Port.

Проблема: Файлы с данного сервера скачивает порядка 100000 человек ежедневно (в ближайшее время будет на много больше), файлы размерами от 10 MB до 3-4 GB, в итоге большая часть пользователей нормально скачать файлы не могут , скорость очень слабая, падает до 50-100 кб/с после чего пропадает соединение. Подключили сервер к Cloudflare, файлы до 500 мб кэшируются и загружаются до 10 МБ/с, а все остальные, что выше 1 GB уже с проблемами.

Информация по iostat: https://prnt.sc/jslumNjccm3-

Ищем специалиста с опытом реализации подобных проектов, который проконсультирует и поможет в реализации стабильной работы серверов и хорошей скорости загрузки.