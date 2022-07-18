Вимоги до налаштування Cloudflare для використання існуючого топ-level домену з Notion сайтом за допомогою Fruition. Необхідна детальна конфігурація, оскільки наявна інструкція не є достатньо точною.
Настроить сервер для раздачи файлов
На текущий момент у нас есть сервер под управлением Debian-11-x86_64, с установленной панелью ISPmanager и конфигурацией [NL] HP G8 / Intel 1xE5-2650v2 / 32GB RAM DDR3 / 2x240GB SSD / HW RAID / 1x10GE Port.
Проблема: Файлы с данного сервера скачивает порядка 100000 человек ежедневно (в ближайшее время будет на много больше), файлы размерами от 10 MB до 3-4 GB, в итоге большая часть пользователей нормально скачать файлы не могут , скорость очень слабая, падает до 50-100 кб/с после чего пропадает соединение. Подключили сервер к Cloudflare, файлы до 500 мб кэшируются и загружаются до 10 МБ/с, а все остальные, что выше 1 GB уже с проблемами.
Информация по iostat: https://prnt.sc/jslumNjccm3-
Ищем специалиста с опытом реализации подобных проектов, который проконсультирует и поможет в реализации стабильной работы серверов и хорошей скорости загрузки.
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