Разработать тестовый стенд и интеграцию с Jenkins для учебного курса по тестированию. Необходимо настроить две версии кода: с багами и без. Убедитесь, что несколько учеников могут одновременно работать на стенде, используя разные ветки. Хостинг и сервер уже имеются.
Налаштувати Cloudflare Fruition для Notion сайту
Налаштувати Cloudflare для використання існуючого топ-level домену для Notion сайту за допомогою Fruition.
На сайті https://fruitionsite.com/ є інструкція, але не достатньо детальна/точна.
Заявки фрилансеров
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