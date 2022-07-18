Разработать тестовый стенд и интеграцию с Jenkins для учебного курса по тестированию. Необходимо настроить две версии кода: с багами и без. Убедитесь, что несколько учеников могут одновременно работать на стенде, используя разные ветки. Хостинг и сервер уже имеются.