Сотрудник онлайн-поддержки сайта

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт79 заявок4233 просмотра

Требуется сотрудник (парень) в чат онлайн поддержку

  • владение русским, английским(выше среднего)
  • клиентоориентированность
  • высокая скорость печати
  • грамотная речь, умение ясно излагать мысли
  • техническая грамотность
  • стрессоустойчивость
  • Опыт работы в поддержке является значительным плюсом
Обязанности:

  • Переписка в онлайн чате, информирование и техподдержка клиентов
  • Ответственность и порядочность в работе.
Условия работы:
  • Смены с 12 00 - 00 00 мск
  • Оплата почасовая, зависит от количества отработанных смен
Более подробную информацию предоставлю в личном сообщении.
3 года назад
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