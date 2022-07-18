Исправить ошибку при получении хука на сайте

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Закрыт2 заявки386 просмотров

получаем месседжедж от внешнего хука:

"message":"cURL error 28: Connection timed out after 8001 milliseconds (see https:\/\/curl.haxx.se\/libcurl\/c\/libcurl-errors.html) и тд..

Нужно разобраться, в чем поломка.

Digital Ocean, Ruby on Rails

Ruby
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guest_15804657324618
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