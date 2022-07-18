Требуется установить и настроить на сервере CentOS 7 NGINX, Postfix, Dovecot, MariaDB и другие сервисы. Каждый шаг настройки должен быть записан в текстовый файл для последующего использования. Доступ к серверу будет предоставлен.
Исправить ошибку при получении хука на сайте
получаем месседжедж от внешнего хука:
"message":"cURL error 28: Connection timed out after 8001 milliseconds (see https:\/\/curl.haxx.se\/libcurl\/c\/libcurl-errors.html) и тд..
Нужно разобраться, в чем поломка.
Digital Ocean, Ruby on Rails
Заявки фрилансеров
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