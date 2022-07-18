Настроить linux сервер centos 7

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Установить и настроить NGINX, Postfix, POP3, SMTP, IMAP, MariaDB, PostfixAdmin, Dovecot, Roundcube, BIND на голый centos7, а также создать несколько почтовых ящиков. И записать каждый шаг(каждую команду и каждое изменение файла) в текстовый файл для меня.  После настройки я переустановлю сервер и сделаю все по шагам, которые были записаны. Это для того, чтобы я следующий раз самостоятельно сделал установку. Описание команд/изменений можно не давать. Доступы к серверу я дам.

CentOSLinuxNginxSMTP
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