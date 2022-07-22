Требуется специалист для настройки сервера на Debian-11 с панелью ISPmanager. Необходима консультация и помощь в улучшении скорости загрузки файлов, которые скачивают до 100000 пользователей ежедневно. Оптимизация работы сервера для стабильной раздачи файлов размером от 10 MB до 4 GB.
Настроить изменения имени ссылки в посте WP.
Готовые посты на WP, нужна настроить изменения имени, для каждого поста свое имя, которое может настроить заказчик.
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