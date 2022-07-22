Настроить изменения имени ссылки в посте WP.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка277 просмотров

Готовые посты на WP, нужна настроить изменения имени, для каждого поста свое имя, которое может настроить заказчик. 

WordPress
3 года назад
VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

Otriayd
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Обратился за доработкой к Владимеру, сделал все быстро и оперативно. Спасибо.
Чётко поставлены задачи! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Otriayd
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад