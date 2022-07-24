Исправить ошибки an error occurred while processing the dire

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Завершен2 заявки337 просмотров

Исправить ошибки на двух сайтах.   При переносе на другой хостинг появилась ошибка :

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В службе поддержки хостинга написали : в логе вижу ошибку

2022/07/22 14:16:53 [error] 27753#27753: *7739146 unexpected "p" symbol in "user" SSI command while sending to client, client: 194.54.88.5, server: ******, request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/", host: "******"

обратитесь к разработчикам по поводу этой ошибки

3 года назад
rizolga
Ольга 
51 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
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Алексей
 
50 лет
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Был
день назад
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3 года назад
#1
Системное администрирование
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад