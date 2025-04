Исправить ошибки на двух сайтах. При переносе на другой хостинг появилась ошибка :

an error occurred while processing the directive

В службе поддержки хостинга написали : в логе вижу ошибку

2022/07/22 14:16:53 [error] 27753#27753: *7739146 unexpected "p" symbol in "user" SSI command while sending to client, client: 194.54.88.5, server: ******, request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/", host: "******"

обратитесь к разработчикам по поводу этой ошибки