Установить ssl сертификат

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Завершен4 заявки276 просмотров

Добры день. Требуется установить на сайт ssl. (сервер) 

3 года назад
pacr
Петр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
$50
1 день
Как всегда работа выполнена качественно. Всегда на связи, ищет все решения и находит. Очень комфортно работать!
Был рад работать с Петром. Внятное техническое задание, и понимание того что надо. С оплатой проблем и задержек не было, все в срок. Надеюсь на работы по серверу и дальше.

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gev511
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