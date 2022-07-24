Требуется помощь в настройке Apache для веб-версии 1С на Windows Server 2019. Задачи включают привязку SSL к поддомену 1c.web.com и решение проблем с доступом. Опыт работы с проксированием и сетевыми хранилищами будет преимуществом. Консультативная поддержка или непосредственное участие в решении проблем.