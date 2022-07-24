Создать Docker composer и автоматический Deploy проекта в GitLab

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок446 просмотров

Слава Украине!

У нас есть онлайн Саас платформа, разработаная на Yii2 (advanced)

Используются в проекте: PHP v7.4, ionCube, MariaDB, Redis, Nginx, ufw, ntp, stunnel

Также планируется добавить в проект VPN

Во вложении описана задача в деталях

DockerNginxPHPRedisYii
3 года назад
guest_16590993359691
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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