Настроить гугл рекламу КМС - срочная задача

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен3 заявки238 просмотров

Доброго дня,

ищу контекстолога, который свободен чтобы очень быстро настроить КМС. Запросы по которым нужно настроить, инфо про организацию, фото видео материалы - есть.

Напишите пожалуйста есть ли возможность взять задачу ?

Какие сроки и стоимость будут?

Какой у вас опыт работы с КМС?

Как с вами можно связаться быстро?

Спасибо

3 года назад
Arishkat8
Арина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

chernin
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$45
1 день
Escrow
Из плюсов: быстро выполнил задачу Из минусов: требовал оплатить работу до ее проверки и сделать это немедленно в ночное время, в итоге оплатила работу а выполнено оказалось задание только частично

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Роман
 
41 год
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chernin
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