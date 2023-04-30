Требуется специалист для настройки и ведения контекстной рекламы PPC на западный рынок, с приоритетом на США. Основные темы: NFT, Crypto, GameFi и P2E. Важно наличие опыта работы с подобными проектами. Задача срочная.
Настроить гугл рекламу КМС - срочная задача
Доброго дня,
ищу контекстолога, который свободен чтобы очень быстро настроить КМС. Запросы по которым нужно настроить, инфо про организацию, фото видео материалы - есть.
Напишите пожалуйста есть ли возможность взять задачу ?
Какие сроки и стоимость будут?
Какой у вас опыт работы с КМС?
Как с вами можно связаться быстро?
Спасибо
Выбранный исполнитель
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