Доброго дня,

ищу контекстолога, который свободен чтобы очень быстро настроить КМС. Запросы по которым нужно настроить, инфо про организацию, фото видео материалы - есть.

Напишите пожалуйста есть ли возможность взять задачу ?

Какие сроки и стоимость будут?

Какой у вас опыт работы с КМС?

Как с вами можно связаться быстро?

Спасибо