MyTarget

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок243 просмотра

Настроить таргетированную рекламу в MyTarget

Тематика рулонные и римские шторы под заказ

Гео Москва

Цель - лиды до 1500 рублей.

Бюджет до 300 000

От Вас конкретно кейсы по MyTarget и стоимость работы.

Если у вас несколько проектов или вы агентство - не откликайтесь. Интересует частный специалист, который сможет уделить время проекту и настроить рекламу в MyTarget максимально широко, с множеством креативов и вариантов аудиторий.

3 года назад
anodin
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Контекстная реклама
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