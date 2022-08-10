Требуется настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и других ценных товаров в Маями. Необходимы кейсы успешных проектов в США и Европе. Реклама должна привлекать клиентов к физической точке или к специалистам для оценки и выплаты.
MyTarget
Настроить таргетированную рекламу в MyTarget
Тематика рулонные и римские шторы под заказ
Гео Москва
Цель - лиды до 1500 рублей.
Бюджет до 300 000
От Вас конкретно кейсы по MyTarget и стоимость работы.
Если у вас несколько проектов или вы агентство - не откликайтесь. Интересует частный специалист, который сможет уделить время проекту и настроить рекламу в MyTarget максимально широко, с множеством креативов и вариантов аудиторий.
Заявки фрилансеров
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