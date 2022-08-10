Настроить таргетированную рекламу в MyTarget

Тематика рулонные и римские шторы под заказ

Гео Москва

Цель - лиды до 1500 рублей.

Бюджет до 300 000

От Вас конкретно кейсы по MyTarget и стоимость работы.

Если у вас несколько проектов или вы агентство - не откликайтесь. Интересует частный специалист, который сможет уделить время проекту и настроить рекламу в MyTarget максимально широко, с множеством креативов и вариантов аудиторий.