Всем привет!

Мы готовим к запуску интерактивную систему по профориентации для школьников, студентов и взрослых. Нужна реклама :) Нужно максимально эффективно привлекать пользователей (Родителей, школьников) на сайт, чтобы оставляли заявки.

Хочется найти честного директолога, который добьётся классного результата и сможет его поддерживать

масштабировать.

В случае успеха сотрудничества - предложим расширение взаимодействия: на другие проекты!