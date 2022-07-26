Требуется специалист для создания и запуска контекстной рекламы Google AdWords. Необходимо настроить рекламную кампанию для сайта по определенной тематике, обеспечив успешный запуск и привлечение целевой аудитории.
Ведение Яндекс директ
Контекстная реклама - ниша - продажа бетона. Нужно улучшить показатели:
Количество кликов, Конверсию , Стоимость заявки.
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