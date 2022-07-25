Необходимо создать две рекламные кампании в Яндекс.Директ: поиск и РСЯ для услуг механической штукатурки и стяжки пола. Использовать общие ключевые слова, такие как 'штукатурка' и 'стяжка'. Опыт в настройке рекламы в данной сфере приветствуется. Укажите стоимость работы и срок выполнения 1-2 дня.
Создание и запуск Google AdWords
Доброго времени суток, нужно создать и успешно запустить рекламу на определенный сайт по определенной тематике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Шукається спеціаліст для налаштування контекстної реклами специфічного продукту - протиугінних систем. Робота вимагає постійного тестування та уваги. Ідеальний кандидат має бути знайомим з автомобільною тематикою та мати достатньо вільного часу для виконання завдання.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки Яндекс Директ, включая создание и оптимизацию контекстной рекламы. Подробности будут предоставлены кандидатам.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести анализ настроек в аккаунте Google Ads с целью оптимизации и улучшения процессов. Включает правки с согласованием с заказчиком, а также изменение структуры торговых компаний и групп. Ожидается создание эффективной рекламной стратегии.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить контекстную рекламу в Гугл и Яндекс для учебного центра. Необходима также настройка SEO для повышения видимости и эффективности рекламы. Ожидается качественная работа с учетом специфики учебной тематики.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки и ведения контекстной рекламы Google AdWords в Украине. Задача включает работу с рекламными кампаниями и оптимизацию результатов.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка контекстной рекламы для гида в Барселоне с акцентом на русскоязычную аудиторию за пределами России. Ожидается длительное сотрудничество, где реклама будет генерировать заказы и доход от бронирований. Рассматриваются регионы: Украина, Прибалтика, Европа, Израиль, США, Австралия и Канада.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт3 года назад