Высчитать эффективность рекламной кампании.

Требуется настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и других ценных товаров в Маями. Необходимы кейсы успешных проектов в США и Европе. Реклама должна привлекать клиентов к физической точке или к специалистам для оценки и выплаты.
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