Настроить таргетированную рекламу в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок545 просмотров

Нужен человек способный сделать таргет вк группы с кроссовками (брендированная обувь хорошего качества),  что бы группу не забанили, бюджет для начала 7000р на рекламу 

 необходимо добиться следующих результатов:

Охват аудитории: по макс

Количество переходов в группу: по макс

Подписчики ( именно с таргета ): по макс

Количество заказов: по макс ( главная цель )

 

3 года назад
guest_16604132454197
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