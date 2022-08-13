Требуется настройка и ведение контекстной рекламы Google ADS для сайта, ориентированного на скупку антиквариата, золота, ювелирных изделий и других ценных товаров в Маями. Необходимы кейсы успешных проектов в США и Европе. Реклама должна привлекать клиентов к физической точке или к специалистам для оценки и выплаты.
Настроить таргетированную рекламу в вк
Нужен человек способный сделать таргет вк группы с кроссовками (брендированная обувь хорошего качества), что бы группу не забанили, бюджет для начала 7000р на рекламу
необходимо добиться следующих результатов:
Охват аудитории: по макс
Количество переходов в группу: по макс
Подписчики ( именно с таргета ): по макс
Количество заказов: по макс ( главная цель )
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