Требуется видеомонтаж с озвучкой для кратких кино пересказов. Необходимо склеить видео с длительностью озвучки от 3 до 7 минут. Видео должно содержать вырезки из фильма не более 5-6 секунд, избегая зеркального отображения. Общее время видео - не менее 12 минут. Оплата за 10 смонтированных фильмов составляет 15$. Предоставьте демо-монтаж для оценки.
Подкорректировать звук на видео - срочная задача
Всем доброго дня,
Записали прямой эфир в котором у одного спикера звук очень громкий, у другого -тихий. Необходимо подкорректировать звук чтобы было комфортно слушать. Видео 97 минут (1,5 часа).
Задача срочная, необходимо сделать в течении дня.
Напишите пожалуйста:
1) в течении какого времени сможете сделать
2) какая стоимость
3) контакт где вас быстро можно найти (тг, например)
Благодарю!
Выбранный исполнитель
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