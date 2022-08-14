Подкорректировать звук на видео - срочная задача

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок400 просмотров

Всем доброго дня,

Записали прямой эфир в котором у одного спикера звук очень громкий, у другого -тихий. Необходимо подкорректировать звук чтобы было комфортно слушать. Видео 97 минут (1,5 часа). 

Задача срочная, необходимо сделать в течении дня.

Напишите пожалуйста:

1) в течении какого времени сможете сделать

2) какая стоимость

3) контакт где вас быстро можно найти (тг, например)

Благодарю!

3 года назад
Arishkat8
Арина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ensoir3
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Саша быстро отозвался, быстро выполнил срочную работу, был отзывчив и все время на связи. Очень довольна сотрудничеством, благодарю!:))
Арина отличный заказчик, была всегда на связи, понятно объяснила задачу и сразу же после завершения работы оплатила заказ.

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
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