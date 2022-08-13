Нужно отделить голос от звука заднего фона

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Завершен9 заявок544 просмотра

Здравствуйте, мне нужно вырезать голос девушки из этого видео https://youtu.be/c2I_zfyV9bY но что бы музыка, звуки сражений, крики и тд остались ( я готовлю этот проект на студенческую весну ) я занимаюсь литературным чтением (и не знаю куда можно обратиться с этим вопросом) надеюсь кто-нибудь сможет помочь (если это сделать очень трудно то я бы хотел воссоздать звук заново (все треки, использованные в этом видео у меня есть в наличии и могу предоставить (кроме звуков сражений)

3 года назад
xXDemiurgeXx
Данила 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Scarecrow_Origin
Вадим 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Быстрая и профессиональная работа (продавец сделал даже лучше чем было нужно ) если понадобится помощь, буду обращаться и впредь к нему (к счастью его контакты у меня уже есть))) Отмечу что он человек открытый и можно договориться о цене, а так же возможность переделать что то ,если не устроили некие нюансы.
Очень приятный человек. Грамотно сформулировал техническое задание, быстро реагировал на сообщения и вовремя совершил платёж, рекомендую

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
Scarecrow_Origin
Вадим 
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