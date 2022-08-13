Требуется видеомонтаж для создания интересного Reels. Имеются исходные видеокадры с человеком на камеру и звук на петличку. Необходимо смонтировать различные кусочки, добавить фоновую музыку и сделать итоговый видеоролик привлекательным.
Нужно отделить голос от звука заднего фона
Здравствуйте, мне нужно вырезать голос девушки из этого видео https://youtu.be/c2I_zfyV9bY но что бы музыка, звуки сражений, крики и тд остались ( я готовлю этот проект на студенческую весну ) я занимаюсь литературным чтением (и не знаю куда можно обратиться с этим вопросом) надеюсь кто-нибудь сможет помочь (если это сделать очень трудно то я бы хотел воссоздать звук заново (все треки, использованные в этом видео у меня есть в наличии и могу предоставить (кроме звуков сражений)
Выбранный исполнитель
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