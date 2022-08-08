Требуется записать видеоролик в игре BeamNG Drive, аналогичный представленному в примере. Идеальные кандидаты — опытные игроки и обладатели мощных ПК. Убедитесь в наличии соответствующего опыта и технических характеристик для качественной записи.
Сценарии для продаж через сторис. Турагентство
Ищу сценариста, продюсера для контент-воронки в сторис. Например, для рекламы тура в конкретный отель, мы делаем цепочку видео в сторис, где показываем территорию отеля, номера, миниклуб и тп, и в конце говорим - хочешь узнать стоимость? Пиши в директ.
С отелями все легко, относительно, а вот с рекламой круизов или отдыха Пхукете - не очень.
Ищу человека, который сможет делать много сценариев)
Вот пример хорошего сценария, нужно примерно такое делать
Кушадасы
1. Как думаете: возможно ли побывать в Греции без открытой Шенгенской визы? (варианты ДА / НЕТ – на фон фото Эгейского моря).
2. Те, кто ответил ДА – был прав! Сейчас поделимся лайфхаком, как это сделать (стрелочки на перелистывание сторис – на фон видео с пляжем).
3. Во-первых, вам понадобится только загранпаспорт без визы. В-вторых, вам необязательно лететь в Грецию! В какой стране можно увидеть настоящий греческий колорит? (варианты опроса – Болгария/Турция/Сербия).
4. Правильный ответ - Турция, а именно Эгейское побережье. Например, турецкий г. Кушадасы находится напротив греческого о. Самос. Природа, море, архитектура – не отличить! (начало общее видео про Кушадасы).
5. Посмотрите, какая тут красивая природа и лазурное море (продолжение видео про Кушадасы – внизу призыв поставить реакцию).
6. ТОП-3 мест, которые роднят Кушадасы с греческой историей: 1) Птичий остров с Генуэзской крепостью 2) Исторический центр 3) музей под открытым небом города Эфес (появляющиеся надписи, возможно, на сменяющихся картинках достопримечательностей).
7. А теперь ТОП-3 пляжных отеля в Кушадасы по отзывам туристов. Palmin Hotel 4*: располагается на лучшем песчаном пляже со своим аквапарком, 3 бассейнами и СПА-центром.
8. Kustur Club Holiday Village 5*: большая территория на частном пляже с водными горками, проживание в бунгало со свежим ремонтом.
9. Unique Life Style Hotel 5*: отель 2021 г. постройки с современным эко-дизайном, идеален для влюблённых пар, которые ищут уединение и достойный сервис.
10. Какой отель понравился больше? В следующей сторис сориентируем по их стоимости (варианты Palmin Hotel 4*, Kustur Club Holiday Village 5*, Unique Life Style Hotel 5*).
11. Стоимость отелей: Palmin Hotel 4*, Kustur Club Holiday Village 5*, Unique Life Style Hotel 5*.
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