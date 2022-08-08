Ищу сценариста, продюсера для контент-воронки в сторис. Например, для рекламы тура в конкретный отель, мы делаем цепочку видео в сторис, где показываем территорию отеля, номера, миниклуб и тп, и в конце говорим - хочешь узнать стоимость? Пиши в директ.

С отелями все легко, относительно, а вот с рекламой круизов или отдыха Пхукете - не очень.

Ищу человека, который сможет делать много сценариев)

Вот пример хорошего сценария, нужно примерно такое делать

Кушадасы

1. Как думаете: возможно ли побывать в Греции без открытой Шенгенской визы? (варианты ДА / НЕТ – на фон фото Эгейского моря).

2. Те, кто ответил ДА – был прав! Сейчас поделимся лайфхаком, как это сделать (стрелочки на перелистывание сторис – на фон видео с пляжем).

3. Во-первых, вам понадобится только загранпаспорт без визы. В-вторых, вам необязательно лететь в Грецию! В какой стране можно увидеть настоящий греческий колорит? (варианты опроса – Болгария/Турция/Сербия).

4. Правильный ответ - Турция, а именно Эгейское побережье. Например, турецкий г. Кушадасы находится напротив греческого о. Самос. Природа, море, архитектура – не отличить! (начало общее видео про Кушадасы).

5. Посмотрите, какая тут красивая природа и лазурное море (продолжение видео про Кушадасы – внизу призыв поставить реакцию).

6. ТОП-3 мест, которые роднят Кушадасы с греческой историей: 1) Птичий остров с Генуэзской крепостью 2) Исторический центр 3) музей под открытым небом города Эфес (появляющиеся надписи, возможно, на сменяющихся картинках достопримечательностей).

7. А теперь ТОП-3 пляжных отеля в Кушадасы по отзывам туристов. Palmin Hotel 4*: располагается на лучшем песчаном пляже со своим аквапарком, 3 бассейнами и СПА-центром.

8. Kustur Club Holiday Village 5*: большая территория на частном пляже с водными горками, проживание в бунгало со свежим ремонтом.

9. Unique Life Style Hotel 5*: отель 2021 г. постройки с современным эко-дизайном, идеален для влюблённых пар, которые ищут уединение и достойный сервис.

10. Какой отель понравился больше? В следующей сторис сориентируем по их стоимости (варианты Palmin Hotel 4*, Kustur Club Holiday Village 5*, Unique Life Style Hotel 5*).

11. Стоимость отелей: Palmin Hotel 4*, Kustur Club Holiday Village 5*, Unique Life Style Hotel 5*.