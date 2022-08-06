Видео 6-8 секунд для Reels

Ролик для Reels

Текст в кадре:

10 лет встречаться с девушкой, чтобы через 2 месяца жениться на другой

Джастин Бибер и его мотивы:

разбор астролога

1. Сразу динамика в кадре

Я вижу это так:

Две Вырезанные картинки-образы певца Джастина Бибера и певицы Селены Гомес идут друг на друга с разных сторон, сталкиваются, появляется образ в середине разбитого сердца.

Параллельно идёт текст.

Дальше видеоряд с креативом по вашему усмотрению

3 Видео должно чем-то напоминать заставки для YouTube каналов

4. Видео должно сочетаться по дизайну с моей лентой в Инстаграм: www.instagram.com/astromur_astrolog

5. Жду сразу готовый видео макет, если мне все нравится, оплачиваю работу и сотрудничаем дальше. Мне нужен человек, который будет делать ролики для меня постоянно.