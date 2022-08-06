Видео 6-8 секунд для Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок731 просмотр

Ролик для Reels 

Текст в кадре:

10 лет встречаться с девушкой, чтобы через 2 месяца жениться на другой

Джастин Бибер и его мотивы:

разбор астролога 

1. Сразу динамика в кадре 

Я вижу это так:

Две Вырезанные картинки-образы певца Джастина Бибера и певицы Селены Гомес идут друг на друга с разных сторон, сталкиваются, появляется образ в середине разбитого сердца. 

Параллельно идёт текст.

Дальше видеоряд с креативом по вашему усмотрению 

3 Видео должно чем-то напоминать заставки для YouTube каналов 

4. Видео должно сочетаться по дизайну с моей лентой в Инстаграм: www.instagram.com/astromur_astrolog

5. Жду сразу готовый видео макет, если мне все нравится, оплачиваю работу и сотрудничаем дальше. Мне нужен человек, который будет делать ролики для меня постоянно. 

3 года назад
guest_16597629184448
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