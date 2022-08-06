Необходимо смонтировать видео-поздравление детей из детского сада. Видео должно содержать небольшое количество переходов и титров. Исходные материалы будут предоставлены. Длина видео - примерно 1 минута.
Видео 6-8 секунд для Reels
Ролик для Reels
Текст в кадре:
10 лет встречаться с девушкой, чтобы через 2 месяца жениться на другой
Джастин Бибер и его мотивы:
разбор астролога
1. Сразу динамика в кадре
Я вижу это так:
Две Вырезанные картинки-образы певца Джастина Бибера и певицы Селены Гомес идут друг на друга с разных сторон, сталкиваются, появляется образ в середине разбитого сердца.
Параллельно идёт текст.
Дальше видеоряд с креативом по вашему усмотрению
3 Видео должно чем-то напоминать заставки для YouTube каналов
4. Видео должно сочетаться по дизайну с моей лентой в Инстаграм: www.instagram.com/astromur_astrolog
5. Жду сразу готовый видео макет, если мне все нравится, оплачиваю работу и сотрудничаем дальше. Мне нужен человек, который будет делать ролики для меня постоянно.
Заявки фрилансеров
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