Требуется записать видео отзыв длительностью 50-60 секунд. В ролике должны участвовать женщина и два представительных мужчины в возрасте 23-37 лет. Оплата за один ролик составляет 15-20 долларов. Компания работает 5 лет и имеет все необходимые лицензии.
Редактирование видео
Удалить дефекты в видео на заднем плане на песке
Заявки фрилансеров
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