Необходимо смонтировать бесшовное цикличное видео длительностью 2-5 секунд. Ищутся исполнители, которые могут выполнить задачу без участия студий. Оплата производится только безналом.
Смонтировать короткое видео
Есть видео. Надо смонтировать из его фрагмента отрывок.
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