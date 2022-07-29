Смонтировать 60 коротких видео

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Закрыт69 заявок928 просмотров

Смонтировать видео упражнений футбольных. По сути каждое надо просто объединить вместе с заставкой, звуком и заключением. Работы на 2 часа, примерно. Пример есть

3 года назад
kolesofv
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