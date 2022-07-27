Требуется записать видеоролик длительностью 1 минута, где инженер демонстрирует обслуживание противопожарных систем на примере высотного здания. В процессе записи будет показано, как работает система и нажимаются несколько кнопок. Возможна дальнейшая работа над серией роликов о компании.
Перевод видео на английском
Необходимо перевести 25 видео на русский язык.
Информация в видео на IT тематику (техническая).
Длительность каждого видео примерно 30мин.
При необходимости, могу предоставить автоматически распознанный текст с этих видео
Результат нужен в виде текстовых файлов для каждого из видео.
Заявки фрилансеров
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