Перевод видео на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок345 просмотров

Необходимо перевести 25 видео на русский язык.

Информация в видео на IT тематику (техническая). 

Длительность каждого видео примерно 30мин.

При необходимости, могу предоставить автоматически распознанный текст с этих видео

Результат нужен в виде текстовых файлов для каждого из видео. 

3 года назад
nws_solutions
Сергей 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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