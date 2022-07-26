Требуется видеомонтаж для создания видео о знаменитости. Заказчик предоставляет озвучку, музыку и текст. Ознакомьтесь с примерами работ для понимания стиля и формата.
Моушн-дизайнер
Добрый день. Наша компания ищет моушн-дизайнера для создания видео в FullHD 1920x1080 продолжительностью в 10 секунд для LED-панелей в Узбекистане по ТЗ.
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