Моушн-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок260 просмотров

Добрый день. Наша компания ищет моушн-дизайнера для создания видео в FullHD 1920x1080 продолжительностью в 10 секунд для LED-панелей в Узбекистане по ТЗ.

3 года назад
DA-serednyak
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
36 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Видеомонтаж
Юрий
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Айдар
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад

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