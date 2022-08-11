Перевод видео

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок763 просмотра

Создать видео и добавить переводы на шести язиках для рекламного проекта.

3 года назад
guest_16486454700976
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Просто супер дизайнер, лучший из возможных, все сделал быстро и качественно.
Всё замечательно Очень хороший заказчик всем советую.

Заявки фрилансеров

Исмаил
 
24 года
3 года в сервисе
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Данил
 
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3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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