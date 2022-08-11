Требуется выполнить видеомонтаж мини-обзоров автомобилей продолжительностью 5-7 минут. Задача включает сборку и нарезку видео по определенной модели, а также озвучивание заранее подготовленного текста. Все необходимые материалы предоставляются.
Перевод видео
Создать видео и добавить переводы на шести язиках для рекламного проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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