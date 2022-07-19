Задача состоит в создании видео с графикой: вращающаяся Земля с подсветкой городов и вставками видео. Нужно выполнить видеомонтаж с нарезкой и склейкой материалов, включая награждение значком. Ожидается демоверсия первой части с графикой как можно скорее. Сдача готового видео 1 августа.