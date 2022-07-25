Ищется молодой монтажер (до 25 лет) для создания веселого и динамичного видео с хромокеем. Необходимы исходные футажи, сценарий на двух языках и референсы. Укажите стоимость за 10 минут работы и сроки исполнения, прикрепите примеры своих работ.