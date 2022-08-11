Монтаж домашнего видео

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Завершен66 заявок1031 просмотр

Ищу видеомонтажера, который сможет красиво, интересно, с юмором склеить видео из домашнего архива.

3 года назад
guest_16582985475102
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

uspex2001
Ярослав 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$80
30 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Илья
 
20 лет
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28 лет
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20 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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uspex2001
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