Видеомонтаж ролика

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Закрыт21 заявка775 просмотров

Требуются видеоролики - мини-обзоры на автомобили. 5-7 минут, собрать и нарезать видео по определенной модели и озвучить текст. Текста есть написанные для сайта

3 года назад
absent2000
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Заявки фрилансеров

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Лучший видеомонтажер марта
#1
Видеомонтаж
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