Видео о знаменитостях

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Закрыт46 заявок782 просмотра

Сделать видео о знаменитости. Я предоставляю озвучку, музыку и текст. Вот примеры таких видео https://www.youtube.com/c/MixShow_official

3 года назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
22 года
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2 года назад
3 года назад
Михайло
 
22 года
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Арина
 
21 год
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Матвей
 
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Аа
 
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Нарек
 
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Александр
 
25 лет
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Глеб
 
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Инна
 
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Карина
 
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Николай
 
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Аліна
 
19 лет
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Єлизавета
 
21 год
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Леонид
 
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Михаил
 
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2 года назад
3 года назад
Влада
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
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год назад
3 года назад
Ярошенко
 
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Юлія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Ілля
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
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Была
3 года назад
3 года назад
Алимжан
 
23 года
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Был
2 месяца назад
10 отзывов
3 года назад
Станислав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов
3 года назад
Лучший видеомонтажер марта
#1
Видеомонтаж
Кирило
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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