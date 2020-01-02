Если вы умеете пользоваться программами After Effects и Premiere Pro, делать красиво плашки, проявляете свой креатив, то этот заказ именно для вас. Вливайтесь в нашу команду с перспективой денежного роста! Пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s]https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s [/url]Я предоставляю озвучку, музыку, текст и ...
- Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Я предоставляю озвучку, музыку, текст, некоторый материал. Монтажер должен уметь пользоваться программами After Effects и Premiere Pro, делать красиво плашки. Пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s]https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s[/url]Видеомонтаж27 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $3
Сделать шортс на спортивную темуЗавершенгод назад
- $3Закрытгод назад
Нужны видео (шортсы) для ютуб канала до 1 минуты. Тематика: спорт, знаменитости, кино. Желательно, чтобы монтажер разбирался в разных видах спорта и знал программу Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.Видеомонтаж14 заявокЗакрытгод назад
Сделать видео о знаменитости. Я предоставляю озвучку, музыку и текст. Вот примеры таких видео https://www.youtube.com/c/MixShow_officialВидеомонтаж46 заявокЗакрытгод назад
Я предоставляю озвучку, текст и музыку, нужно сделать видео до 1 минуты в вертикальной ориентации. Вот примеры таких видео https://www.youtube.com/channel/UCSPFAErw5xAHsyEzn_OfAEA Ищу добросовестного монтажера, который не срывает обговоренные сроки, иначе заказ не будет оплачен.Видеомонтаж47 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать интересное видео об актере. От меня вы получаете озвучку и музыку. Вот пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=G1LCfHQezLg&t=3s]https://www.youtube.com/watch?v=G1LCfHQezLg&t=3s[/url]Видеомонтаж26 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать уникальную статью об актере. Я предоставляю ссылки на сайты, откуда брать материал.Копирайтинг39 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать интересное видео об актере. От меня вы получаете озвучку и музыку. Вот пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=G1LCfHQezLg&t=3s]https://www.youtube.com/watch?v=G1LCfHQezLg&t=3s[/url]Видеомонтаж40 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать видео для ютуб канала об актере. Предоставляю озвучку и музыку. Вот пример, только будет про другого актера https://www.youtube.com/watch?v=9__Y8AlAPpo&t=2sВидеомонтаж58 заявокЗакрыт3 года назад
Я предоставляю озвучку, музыку, нужно сделать видео про актера. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=9__Y8AlAPpo&t=2sВидеомонтаж41 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно написать уникальную статью об актере. Я предоставляю ссылки на сайты, откуда брать материал.Копирайтинг49 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать видео об актере, я предоставляю озвучку и музыкуЗавершен3 года назад
Нужно сделать видео для ютуб канала об актере. Предоставляю озвучку и музыку. Вот пример, только будет про другого актера: https://youtu.be/g51hXBCnE30Видеомонтаж55 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать видео для ютуб канала об актере. Предоставляю сценарий, озвучку и музыку. Вот пример, только будет про другого актера https://youtu.be/wLatnNa0ercВидеомонтаж97 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать видео как снимали фильм "Человек-паук: Возвращение домой", то есть в нем будут съемки, неудачные дубли, киноляпы. Есть сценарий, озвучка, музыкаВидеомонтаж55 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать видео о знаменитостяхВидеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать иллюстрации и сделать из них видео для ютуб канала по сценариюАнимация10 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Сделать монтаж видеоЗавершен4 года назад