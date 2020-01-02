Alexa25

Ольга Леоненко Alexa25

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
nazarii_krasiuk
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
$3
10 баллов
год назад
Шортс-теннис
Все хорошо. Приятная заказчица)
Хорошая работа, видео сделано именно так, как я хотела) спасибо)
Ответный отзыв
facelessninja17
Дмитрий 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$32
10 баллов
3 года назад
Сделать видео об актере
Приятный заказчик, четкая постановка тз, и своевременная оплата, рекомендую!
Работа понравилась, все сделано в срок и качественно)
Ответный отзыв
wnikx79
Никита 
27 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео
Ольга - прекрасный заказчик! Работаем уже не первый раз, всем рекомендую!)
В очередной раз убеждаюсь, что работать с Никитой - одно удовольствие) Видео сделал качественно и быстро)
Ответный отзыв
wnikx79
Никита 
27 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео
Очень приятный заказчик! Полный набор исходного материала и моментальная обратная связь, делает работу с этим заказчиком просто замечательной! Надеюсь ещё не раз будем работать, всем рекомендую!
Никита - настоящий профессионал, которых очень мало! Сделал видео быстро и очень качественно. С ним очень приятно не только работать, но и общаться)
Ответный отзыв
Arkanzas_i_ja
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Озвучивание мультфильма
Было приятно в очередной раз поработать с Ольгой. Чёткие вводные данные, быстрая обратная связь и молниеносная оплата. Обязательно будем продолжать сотрудничать)
Очень приятно работать с Аркадием, быстро и качественно озвучивает мультики разными голосами)
Ответный отзыв