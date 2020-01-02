Если вы умеете пользоваться программами After Effects и Premiere Pro, делать красиво плашки, проявляете свой креатив, то этот заказ именно для вас. Вливайтесь в нашу команду с перспективой денежного роста! Пример [url=https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s]https://www.youtube.com/watch?v=4DKn3nMp8bI&t=2s [/url]Я предоставляю озвучку, музыку, текст и ...