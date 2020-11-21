facelessninja17

Дмитрий facelessninja17

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Занимаюсь видеомонтажем. Монтирую видео для youtube, рекламные ролики, презентации, слайдшоу на заказ
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Отзывы заказчиков

Alexa25
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$32
10 баллов
4 года назад
Сделать видео об актере
Работа понравилась, все сделано в срок и качественно)
Приятный заказчик, четкая постановка тз, и своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв