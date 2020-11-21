Занимаюсь видеомонтажем. Монтирую видео для youtube, рекламные ролики, презентации, слайдшоу на заказ
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Портфолио
- Презентация96 просмотров
- Промо ролик104 просмотра
- Рекламный ролик89 просмотров
- Ролик для youtube97 просмотров
Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
4 года назад
Работа понравилась, все сделано в срок и качественно)
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четкая постановка тз, и своевременная оплата, рекомендую!