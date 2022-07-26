Требуется специалист для создания короткого анимационного ролика, который отразит суть проекта. Срок выполнения — до 29 числа. Ищем профессионала, готового приступить немедленно.
Сохранить видео с udemy
Здравствуйте!
Нужно сохранить видео с зарубежной платформы. Объем: несколько бесплатных и купленных курсов.
Без субтитров, качество исходника постараться сохранить.
Интересно любое решение: скриптом или перезапись с экрана в высоком качестве.
Интересуют расценки и сколько времени занимает, например одно видео сделать.
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