Здравствуйте!

Нужно сохранить видео с зарубежной платформы. Объем: несколько бесплатных и купленных курсов.

Без субтитров, качество исходника постараться сохранить.

Интересно любое решение: скриптом или перезапись с экрана в высоком качестве.

Интересуют расценки и сколько времени занимает, например одно видео сделать.