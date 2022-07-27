Требуется сохранить видео с платформы Udemy, включая несколько бесплатных и купленных курсов. Необходим видеомонтаж без субтитров с максимальным сохранением качества исходника. Интересуют различные решения, такие как использование скриптов или перезапись с экрана. Укажите расценки и время выполнения для одного видео.