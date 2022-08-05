Подогнать видео под требования

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок398 просмотров

Есть видео. https://disk.yandex.ru/i/4yaDQ-YuCEF7gg Нужно подогнать его под требования.

Требования в приложение

добавить период акции с годом в формате четырёх цифр и предлогом "по".

- добавить: Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, размере скидок по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения ___________________________.

- добавить читабельно не менее 5 сек.:

Сделать нужно в Adobe Premiere Pro

3 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alimzhan_a
Алимжан 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Все отлично. Видео сделал, нужные правки потом еще внес. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно было с Вами работать!

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Влад
 
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10 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
alimzhan_a
Алимжан 
23 года
3 года в сервисе
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