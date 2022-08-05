Подогнать видео под требования

Есть видео. https://disk.yandex.ru/i/4yaDQ-YuCEF7gg Нужно подогнать его под требования.

Требования в приложение

добавить период акции с годом в формате четырёх цифр и предлогом "по".

- добавить: Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, размере скидок по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения ___________________________.

- добавить читабельно не менее 5 сек.:

Сделать нужно в Adobe Premiere Pro