Требуется разработать интро для YouTube канала, ориентированного на сельское хозяйство. Необходимо учесть особенности тематики и создать привлекательный видеомонтаж, который будет соответствовать контенту канала.
Монтаж видео
Нужен человек для монтажа видео
Заявки фрилансеров
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