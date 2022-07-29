Необходимо подогнать видео под заданные требования в Adobe Premiere Pro. Нужно добавить период акции с годом в формате четырех цифр, подробности об организаторе мероприятия, правила его проведения, размер скидок, сроки и место получения. Также требуется сделать видео читабельным не менее 5 секунд.