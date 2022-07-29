Видео для лучшей подруги на день рождение

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Закрыт64 заявки817 просмотров

Склейка видео моментов с подругой под какой-нибудь трек. Желательно сделать не просто склейку, а что-нибудь креативное с крутыми переходами. 

3 года назад
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