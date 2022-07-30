Монтаж видео

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт40 заявок922 просмотра

Добрий день.

Необхідно зробити більше розбивок Звичайно під такти музики. тим самим зробивши відео більше цікавішим.

У ціх відео

https://youtu.be/OPj9rO_R01g

3 года назад
evgeniy888
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