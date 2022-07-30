Здравствуйте,

мне нужно видео, показывающее мою работу для моего сайта. В видео должны использоваться сторонние макеты устройств (телефоны, компьютеры) для отображения моей работы в нем.

У меня уже есть что-то, что я скачал, но я не могу использовать файлы. Это актив, который я купил, который вы должны использовать:

https://videohive.net/item/mockup-device-presentation/28529789

https://videohive.net/item/phone-mockup-presentation/34224475

https:// videohive.net/item/laptop-mockup-2-in-1/23431296

Вы сможете получить от меня файлы и добавить экран моего дизайна.