Необхідно виконати відеомонтаж з акцентом на розбивки під такти музики, щоб зробити відео більш цікавим. Ознайомтеся з прикладами для натхнення.
Редактирование видео
Здравствуйте,
мне нужно видео, показывающее мою работу для моего сайта. В видео должны использоваться сторонние макеты устройств (телефоны, компьютеры) для отображения моей работы в нем.
У меня уже есть что-то, что я скачал, но я не могу использовать файлы. Это актив, который я купил, который вы должны использовать:
https://videohive.net/item/mockup-device-presentation/28529789
https://videohive.net/item/phone-mockup-presentation/34224475
https:// videohive.net/item/laptop-mockup-2-in-1/23431296
Вы сможете получить от меня файлы и добавить экран моего дизайна.
Заявки фрилансеров
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